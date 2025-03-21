В Уфе прошел круглый стол, посвященный развитию рынка труда

Участники также коснулись темы нарушения трудовых прав со стороны работодателей и того, как распознать организацию, где за работу могут не заплатить. Поэтому 18 апреля в Уфе пройдет первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «ПрофФест», где будут представлены более 350 компаний, готовые предложить свои вакансии. Там можно будет пройти профтестирования, тесты на симуляторах и узнать условия у любого из работодателей. Только в прошлом году благодаря «ПрофФесту» в республике работу нашли почти 3,5 тысячи человек.