Радий Хабиров поздравил Госсобрание Башкортостана с 30-летием

Три десятка лет законотворческой деятельности ради развития и социально-экономической стабильности Башкортостана. Сегодня в Уфе отметили юбилейную для регионального парламента дату. В торжественном собрании, посвященном 30-летию Государственного собрания, принял участие и глава республики.

История развития парламентаризма в Российской империи и в целом стране начинается с 14 века, с боярской думы. Участников торжественного мероприятия, посвящённого 30-летию Курултая, встречают историческими фактами. В фойе здания башкирского парламента развернулась выставка. Здесь же книги, рассказывающие о зарождении законодательной власти в нашей республике.

В состав того предпарламента или малого Курултая входили 22 человека. По одному представителю на 100 тыс. населения, пропорционально численности каждой народности. С историей зарождения и развития башкирского парламентаризма до нашего времени ознакомился и глава Башкортостана.

Ровно 30 лет назад состоялось первое заседание Государственного собрания республики первого созыва. Именно тогда был заложен крепкий фундамент для будущего. В бурные 90-е республика приступила к созданию собственных базовых законов.

Это были нелёгкие времена. В условиях смены политических и экономических реалий перед депутатами стояли сложные задачи по созданию принципиально новой законодательной базы. В стенах Госсобрания горячо обсуждались и принимались новаторские законы, определялась траектория социально-экономического развития региона.

На данный момент у нас сложилась одна из лучших систем законодательства, она очень эффективна, она, самое главное, стабильна и отражает текущий момент развития нашей республики. Это первое, ведь парламент ещё к тому же место, где сосредотачиваются политические интересы самых разных политических структур и сил. Поэтому наш парламент всегда был отражением этой ситуации. У нас достаточно многопартийный парламент, где представлены достаточно большие разносторонние политические силы и интересы. И мне кажется, это тоже балансирует. Вот все те процессы, которые происходят у нас. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

А в последние шесть лет, подчеркнул глава республики, башкирскому парламенту приходится работать в чрезвычайных ситуациях. Это оперативное принятие законодательных актов, связанных с борьбой с короновирусной инфекцией, противостоянием санкционному давлению, поддержкой специальной военной операции. Радий Хабиров выразил благодарность представителям законодательной власти за плодотворный труд и вручил государственные награды.

Среди награжденных также ветераны. Здесь и депутаты первого созыва Госсобрания республики, кто еще 30 лет назад, сидя в этом же зале, голосовал за судьбоносные для республики законопроекты.

И сегодня депутаты продолжают заниматься законотворчеством на благо республики. Юбилейная дата работе не помеха. Сразу после торжественного собрания состоялось 20-е заседание Госсобрания Башкортостана. В частности, был рассмотрен закон, предусматривающий предоставление инвестиционного налогового вычета компаниям, которые передают свое имущество учреждениям среднего профессионального образования, и законопроект о создании российско-белорусского инвестиционного кластера.