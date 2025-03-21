Общественная палата Башкирии встретилась с жителями Сибая

Медицинское обслуживание, благоустройство территорий и противодействие мошенникам. С такими вопросами сибайцы обратились к представителям Общественной палаты республики, которые провели в столице башкирского Зауралья встречу с местными жителями.

На приём пришли восемь человек. В рамках мероприятия состоялась также встреча с новым составом Общественной палаты города, где обсудили форматы эффективного сотрудничества и взаимодействия. Председатель городской палаты Ирина Варламова рассказала об итогах деятельности в 2024 году и о планах.