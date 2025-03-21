В Уфе стартовала эстафета в честь героев-пограничников

В Уфе дали старт военно-патриотической эстафете в честь пограничников — героев Советского Союза. Она приурочена к 80-летию Великой Победы и пройдет по местам рождения и работы уроженцев Башкортостана, защищавших рубежи страны. В четверг состоялся первый этап эстафеты. Его маршрут пролегал по Уфе.

Участники начали от парка Победы, памятника пограничникам всех поколений, и завершилась эстафета в историческом музее УМПО. Один из семи Героев-пограничников в годы Великой Отечественной войны работал на заводе, эвакуированном из города Рыбинска в Уфу.