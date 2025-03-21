Радий Хабиров рассказал о половодье в Башкирии

Половодье в этом году началось раньше обычного. И пока ситуация не самая простая, пишет в социальных сетях Глава Республики. Спасатели без сна и отдыха, они продолжают помогать нашим жителям, которые попали в зону подтопления, эвакуировали более 250 человек.
Вчера затор образовался на реке Белой в районе Монумента Дружбы в Уфе. Его удалось устранить, но теперь в районе Затонского моста появился новый. Чтобы его ликвидировать, проведем взрывные работы, сообщает Радий Хабиров. Стихия непредсказуема. А если вам нужна помощь, звоните по номеру 112.