Радий Хабиров рассказал о половодье в Башкирии

Половодье в этом году началось раньше обычного. И пока ситуация не самая простая, пишет в социальных сетях Глава Республики. Спасатели без сна и отдыха, они продолжают помогать нашим жителям, которые попали в зону подтопления, эвакуировали более 250 человек.