Радий Хабиров рассказал историю легендарного коня из Башкирии

Радий Хабиров в свой выходной посетил туристические достопримечательности республики. Вместе с супругой глава региона отправился в деревню Ильчигулово Миякинского района, где установлен памятник коню Керчю. Об этом руководитель республики написал в социальных сетях. Эту легендарную лошадь отправили на фронт в декабре 1941 года, с 1942-го она воевала в составе Башкирской кавдивизии, дошла до Берлина. А когда война завершилась, конники попросили вернуть ее домой.

Мы доехали до Ильчигулово Миякинского района. Это памятник коню по кличке Керчь. Эту легендарную лошадь отправили на фронт в декабре 1941 года, с 1942-го воевала в составе нашей Башкавдивизии, дошла до Берлина. А когда война завершилась, конники попросили вернуть ее домой. Удивительно трогательная история. У Артура Идельбаева есть хорошая статья на эту тему. Всем рекомендую почитать.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Еще одну точку посещения в районе Радий Хабиров назвал гастрономической. Это Миякинская рыбная компания. Она начиналась как небольшой семейный бизнес, а сегодня крупное индустриальное предприятие по переработке рыбы. С руководством компании глава республики обсудил вопросы поддержки бизнеса.

Ильчигуловцам — огромное спасибо. Красивая деревня. Сразу говорю, что есть вопросы по дороге. Соответствующее поручение в понедельник я дам.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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