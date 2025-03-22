Радий Хабиров рассказал историю легендарного коня из Башкирии

Мы доехали до Ильчигулово Миякинского района. Это памятник коню по кличке Керчь. Эту легендарную лошадь отправили на фронт в декабре 1941 года, с 1942-го воевала в составе нашей Башкавдивизии, дошла до Берлина. А когда война завершилась, конники попросили вернуть ее домой. Удивительно трогательная история. У Артура Идельбаева есть хорошая статья на эту тему. Всем рекомендую почитать.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан