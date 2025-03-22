Радий Хабиров рассказал историю легендарного коня из Башкирии

Радий Хабиров в свой выходной посетил туристические достопримечательности республики. Вместе с супругой глава региона отправился в деревню Ильчигулово Миякинского района, где установлен памятник коню Керчю. Об этом руководитель республики написал в социальных сетях. Эту легендарную лошадь отправили на фронт в декабре 1941 года, с 1942-го она воевала в составе Башкирской кавдивизии, дошла до Берлина. А когда война завершилась, конники попросили вернуть ее домой.
Еще одну точку посещения в районе Радий Хабиров назвал гастрономической. Это Миякинская рыбная компания. Она начиналась как небольшой семейный бизнес, а сегодня крупное индустриальное предприятие по переработке рыбы. С руководством компании глава республики обсудил вопросы поддержки бизнеса.