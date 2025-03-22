Деревню Азово в Башкирии начали восстанавливать после половодья

На контроле в республике остается 22 ситуации в 12 муниципалитетах в связи с половодьем. На реках наблюдается ледоход, закраины, вода на льду и остаточные забереги. Максимальные подъёмы уровня воды за сутки отмечаются на Белой в Бирске – плюс 70 сантиметров и практически столько же на реке Уфа в районе Шакши в столице.