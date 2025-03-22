Офицер спецназа «Гроза» стал участником проекта «Герои Башкортостана»

«Если человек проявил себя на СВО, то сможет защищать интересы региона и страны в мирное время» — так рассуждает один из участников проекта «Герои Башкортостана». Заявку для участия в программе подал офицер специального отряда быстрого реагирования «Гроза» Управления Росгвардии по Республике Башкортостан с позывным Бурый. За его плечами — почти 20 лет службы в спецназе.
Инициатором создания программы стал Радий Хабиров. Цель проекта — подготовить управленцев из числа военнослужащих СВО для работы в органах государственной и муниципальной власти. Кандидатов ждет отбор. Предложения трудоустройства получат те, кто покажет наиболее высокие результаты. Подать заявку можно на сайте героибашкортостана.рф. Требуется заполнить анкету, написать эссе, пройти онлайн-тестирование и собеседование. Напомним, «Герои Башкортостана» — это региональный аналог федерального проекта «Время героев».