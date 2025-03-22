В Уфе прошла ежегодная акция «Сдаём вместе. ЕГЭ для родителей»

В Уфе в девять раз прошла ежегодная акция «Сдаём вместе. ЕГЭ для родителей». Проверить свои знания и попробовать сдать Единый государственный экзамен взрослые смогли в Республиканской художественной гимназии-интернате имени Касима Давлеткильдеева. В мероприятии приняли участие не только родители, а также руководители министерств и ведомств республики, депутаты, журналисты и общественные деятели. На выбор им предлагали сдать экзамен по одному из трёх предметов: математика, физика и история.

Конечно, переживаем. Это же всё равно определённое испытание для каждого участника. Хотя у нас это в формате деловой игры и не предполагает каких-то серьёзных санкций, если результаты будут не очень хорошие. Но тут важно, чтобы и у родителей, и у самих выпускников была возможность прочувствовать саму атмосферу, пройти через металлоискатели, заполнить бланки. Чтобы, когда они выйдут на боевое ЕГЭ, на основной этап, чтобы у них было абсолютно комфортное состояние.

Айбулат Хажин, председатель комитета государственного собрания Республики Башкортостан

Процедура проведения пробного ЕГЭ для родителей ничем не отличалась от официального Единого госэкзамена. Прежде чем попасть в аудиторию, нужно было пройти через металлоискатели, сдать мобильные телефоны. С собой можно было взять лишь паспорт, чёрную гелевую ручку и бутылочку воды. Сделано это было для того, чтобы показать родителям, что нет ничего страшного в таком формате проведения ЕГЭ.

Фото №1 - В Уфе прошла ежегодная акция «Сдаём вместе. ЕГЭ для родителей»

Они полностью прибывают в роли своих детей. И они понимают, стоит ли волноваться их детям. Это очень важный момент. С одной стороны, нужно иметь знания, чтобы сдать ЕГЭ. А с другой стороны, необходим психологический настрой. Бояться не нужно. Просто нужно учиться, знать всё по данному предмету, по которому ты будешь сдавать ЕГЭ, и быть уверенным в себе.

Гулемеш Садыкова, директор Республиканской художественной гимназии-интерната им. К. А. Давлеткильдеева

На сегодняшний день я поняла, что наши дети больше подготовлены к ЕГЭ, чем мы. Они психологически более уравновешены, потому что постоянно ходят на пробные экзамены. А мы в этой атмосфере были в первый раз. У родителей было много вопросов по аудитории, по подготовке, по сдаче. Дети к этому по-любому готовы, потому что мы с 9 класса готовились к ОГЭ, теперь мы готовимся к ЕГЭ. И постоянно мы ходим на какие-то пробные экзамены. Думаю, дети у нас готовы больше, чем мы. Тут психологически больше нас надо успокаивать, чем детей.

Екатерина Денисова, мама выпускницы, участница пробного ЕГЭ
Волна
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