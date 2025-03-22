В Уфе прошла ежегодная акция «Сдаём вместе. ЕГЭ для родителей»

В Уфе в девять раз прошла ежегодная акция «Сдаём вместе. ЕГЭ для родителей». Проверить свои знания и попробовать сдать Единый государственный экзамен взрослые смогли в Республиканской художественной гимназии-интернате имени Касима Давлеткильдеева. В мероприятии приняли участие не только родители, а также руководители министерств и ведомств республики, депутаты, журналисты и общественные деятели. На выбор им предлагали сдать экзамен по одному из трёх предметов: математика, физика и история.
Процедура проведения пробного ЕГЭ для родителей ничем не отличалась от официального Единого госэкзамена. Прежде чем попасть в аудиторию, нужно было пройти через металлоискатели, сдать мобильные телефоны. С собой можно было взять лишь паспорт, чёрную гелевую ручку и бутылочку воды. Сделано это было для того, чтобы показать родителям, что нет ничего страшного в таком формате проведения ЕГЭ.