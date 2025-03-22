В Уфе прошла ежегодная акция «Сдаём вместе. ЕГЭ для родителей»

Они полностью прибывают в роли своих детей. И они понимают, стоит ли волноваться их детям. Это очень важный момент. С одной стороны, нужно иметь знания, чтобы сдать ЕГЭ. А с другой стороны, необходим психологический настрой. Бояться не нужно. Просто нужно учиться, знать всё по данному предмету, по которому ты будешь сдавать ЕГЭ, и быть уверенным в себе.

Гулемеш Садыкова, директор Республиканской художественной гимназии-интерната им. К. А. Давлеткильдеева