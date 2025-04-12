В Уфе прошла акция «Ищу человека»

Не только помочь приютам кормами, но и стать другом для четвероногого питомца. Сегодня в Уфе прошла благотворительная акция «Ищу человека». На площади Серго Орджоникидзе в Черниковке собрались все те, кто неравнодушен к проблеме бездомных животных.

Не только погладить или попросить лапу, но и стать настоящим другом для четвероногого. Любовь, забота и дом — это то, в поисках чего они и приехали на площадь Серго Орджоникидзе.

На площади, где проходила благотворительная акция «Ищу человека», пришла и Эльза Ханнанова, но не в поисках хвостатого друга, а чтобы помочь бездомным животным кормами. Собака у неё уже есть. Боню женщина как раз взяла из приюта.

Благотворительная акция «Ищу человека» проводится не в первый раз. Благодаря ей удалось пристроить порядка 200 питомцев. С этим вопросом Александра Коптелина обратилась к уфимскому градоначальнику. Ратмир Мавлиев тоже стал гостем сегодняшней акции. МЭР заверил, приют будет. Проектно-сметная документация готова, администрация ищет пути финансирования.

Уфа выбрала гуманный путь совершенствования. Мы считаем, что если будет гуманное отношение и правильное воспитание наших детей, то бездомных собак у нас не будет. Ратмир Мавлиев, глава администрации г. Уфы