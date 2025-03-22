Общими усилиями привести в порядок. В Ленинском районе Уфы стартовали субботники. Коммунальщиков сегодня поддержали работники администрации муниципалитета. Они уже вторую неделю подряд участвуют в уборке городских улиц. На этот раз субботник организовали в сквере и во дворах, на пересечении улиц Революционной и Ленина.
Всего по Ленинскому району задействовали 80 единиц техники. Для участников мероприятия организовали зону чаепития и питания от сети уфимских ресторанов. Напомним, на этой неделе руководитель региона Радий Хабиров призвал всех руководителей городов и районов навести после зимы порядок в своих населенных пунктах.