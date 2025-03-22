Общими усилиями привести в порядок. В Ленинском районе Уфы стартовали субботники. Коммунальщиков сегодня поддержали работники администрации муниципалитета. Они уже вторую неделю подряд участвуют в уборке городских улиц. На этот раз субботник организовали в сквере и во дворах, на пересечении улиц Революционной и Ленина.