Бойцы полка «Башкортостан» о работе на СВО: «Плечом к плечу несём службу»

Поставленные задачи четко выполняются. Бойцы 2-го мотострелкового батальона имени Минигали Губайдуллина полка «Башкортостан» ответственны за самые сложные участки фронта на Краснолиманском направлении специальной военной операции. С героическими земляками, вставшими на защиту Отечества, встретился наш корреспондент Рафик Ахметшин.
Багги стремительно мчится вперед. Боец с позывным «Турист» давит на газ. Время активности вражеских «птиц», поэтому не стоит сбавлять скорость. Проехав по ухабистым лесным дорогам, довольно таки быстро добираемся до места назначения. У знамени батальона нас встречает группа бойцов. «Агроном» родом из Буздякского района. Жизнь свою посвятил самой мирной профессии – возделывал землю и выращивал хлеб. Заслуженный работник сельского хозяйства республики Башкортостан. «Родина призвала, без колебания взял в руки оружие», – говорит «Агроном».
В зоне ответственности второго мотострелкового батальона имени Минигали Губайдуллина 31-го мотострелкового полка «Башкортостан» один из самых сложных участков фронта на Краснолиманском направлении специальной военной операции. Парни бдят. Круглосуточно выполняют тяжелую мужскую работу, говорит боец с позывным «Куба».
Позывной «Палыч» – связист батальона. Порою несколько раз в день приходится устранять обрывы на линии связи. Вооружившись катушкой и палевкой, часто под обстрелами противника он с напарником выдвигается вперед.
Коллектив сложился. Почти за два года в зоне специальной военной операции второй мотострелковый батальон имени Минигали Губайдуллина 31-го мотострелкового полка «Башкортостан» прошёл через горнило войны и окреп. Приобрел бесценный боевой опыт. Многие бойцы после ранения вернулись снова в строй. «Плечом к плечу несём службу», – говорят защитники.
Измерить давление, дать таблетку по назначению или сделать укол – это каждодневные заботы «Эльфа». Он ответственный за здоровье бойцов. Неоднократно «Эльф» лично участвовал при эвакуации раненых товарищей, оказывал первую помощь. На передовой научился ценить жизнь и беречь её. Сам он из Благовещенского района, на гражданке работал обычным фельдшером.
По предложению командиров решаем посетить бойцов на передовых позициях в лесу на Краснолиманском направлении специальной военной операции. Задача на передовой – противодействие дронам и диверсионным группам. В случае прорыва противника наши парни должны их встретить плотным огнём.
Несли на передовую письма детей, газету «Своим» для участников СВО, которая недавно начала издаваться в республике, и сладкое национальное угощение чак-чак.
По дороге наш проводник с позывным «Хатип» уничтожает самодельное взрывное устройство. Бойцы называют её «помка».
Заходим в следующий блиндаж. Встречают нас русский, башкир, осетин и тувинец. Все они военнослужащие 31-го мотострелкового полка «Башкортостан».
Лесная тропа ведёт нас дальше. Находим незваного ночного гостя. Вражеский гексакоптер «Баба Яга» был сбит бойцами батальона, стоявшими на страже в лесу.
Стены блиндажа «Акмалая» украшают сбитые им же дроны. Противник запускает «птицы», мы на них охотимся, шутит боец.
Перед самым выходом из леса «Агроном» заметил пение птиц. На израненную землю Донбасса приходит весна. Пусть она будет победной, говорят бойцы. «И выстрелы есть, и птицы поют. Давно здесь не пели птицы».