Бойцы полка «Башкортостан» о работе на СВО: «Плечом к плечу несём службу»

Поставленные задачи четко выполняются. Бойцы 2-го мотострелкового батальона имени Минигали Губайдуллина полка «Башкортостан» ответственны за самые сложные участки фронта на Краснолиманском направлении специальной военной операции. С героическими земляками, вставшими на защиту Отечества, встретился наш корреспондент Рафик Ахметшин.

Багги стремительно мчится вперед. Боец с позывным «Турист» давит на газ. Время активности вражеских «птиц», поэтому не стоит сбавлять скорость. Проехав по ухабистым лесным дорогам, довольно таки быстро добираемся до места назначения. У знамени батальона нас встречает группа бойцов. «Агроном» родом из Буздякского района. Жизнь свою посвятил самой мирной профессии – возделывал землю и выращивал хлеб. Заслуженный работник сельского хозяйства республики Башкортостан. «Родина призвала, без колебания взял в руки оружие», – говорит «Агроном».

В зоне ответственности второго мотострелкового батальона имени Минигали Губайдуллина 31-го мотострелкового полка «Башкортостан» один из самых сложных участков фронта на Краснолиманском направлении специальной военной операции. Парни бдят. Круглосуточно выполняют тяжелую мужскую работу, говорит боец с позывным «Куба».

Позывной «Палыч» – связист батальона. Порою несколько раз в день приходится устранять обрывы на линии связи. Вооружившись катушкой и палевкой, часто под обстрелами противника он с напарником выдвигается вперед.

Коллектив сложился. Почти за два года в зоне специальной военной операции второй мотострелковый батальон имени Минигали Губайдуллина 31-го мотострелкового полка «Башкортостан» прошёл через горнило войны и окреп. Приобрел бесценный боевой опыт. Многие бойцы после ранения вернулись снова в строй. «Плечом к плечу несём службу», – говорят защитники.

Измерить давление, дать таблетку по назначению или сделать укол – это каждодневные заботы «Эльфа». Он ответственный за здоровье бойцов. Неоднократно «Эльф» лично участвовал при эвакуации раненых товарищей, оказывал первую помощь. На передовой научился ценить жизнь и беречь её. Сам он из Благовещенского района, на гражданке работал обычным фельдшером.

По предложению командиров решаем посетить бойцов на передовых позициях в лесу на Краснолиманском направлении специальной военной операции. Задача на передовой – противодействие дронам и диверсионным группам. В случае прорыва противника наши парни должны их встретить плотным огнём.

Несли на передовую письма детей, газету «Своим» для участников СВО, которая недавно начала издаваться в республике, и сладкое национальное угощение чак-чак.

По дороге наш проводник с позывным «Хатип» уничтожает самодельное взрывное устройство. Бойцы называют её «помка».

Заходим в следующий блиндаж. Встречают нас русский, башкир, осетин и тувинец. Все они военнослужащие 31-го мотострелкового полка «Башкортостан».

Лесная тропа ведёт нас дальше. Находим незваного ночного гостя. Вражеский гексакоптер «Баба Яга» был сбит бойцами батальона, стоявшими на страже в лесу.

Стены блиндажа «Акмалая» украшают сбитые им же дроны. Противник запускает «птицы», мы на них охотимся, шутит боец.