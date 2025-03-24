В Стерлитамакском районе провели консультации для женщин из семей бойцов СВО

В селе Большой Куганак глава администрации Стерлитамакского района провела единый день консультаций для матерей, жен и вдов участников СВО. К мероприятию присоединились руководители медучреждений, представители финансовых организаций, психолог, специалист фонда социального страхования, фонда «Защитники Отечества» и Совета ветеранов.

Основные вопросы, которые обсуждались, касались поиска без вести пропавших военнослужащих, выплат, реабилитации и лечения бойцов. Решение по большинству обращений принято на месте, часть из них взята специалистами в работу.