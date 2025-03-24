В Архангельском районе Башкирии продолжают устранять последствия паводка

В Архангельском районе Башкирии экстренные службы работают над устранением последствий паводка. Глава администрации района Айрат Саитгалин рассказал «Башинформу» о мерах поддержки жителей затопленной деревни Азово.

Он отметил, регулярно выезжает в поселок и проводит встречи с гражданами. В местной школе организован пункт выдачи медикаментов, питьевой воды и сухпайков. Помощь оказывается и в оформлении заявлений на получение единовременной материальной помощи. Специальная комиссия проводит обход домов для оценки причиненных ущербов.

Начинаем восстановительные работы. Сейчас самое главное – убрать мусор. Тяжелой техникой расталкиваем оставшийся лед. Работы много, примерно на месяц работа у нас есть. Айрат Саитгалин, Глава администрации Архангельского района

Председатель Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов сообщил, что в результате паводка было затоплено 106 домов и 129 приусадебных участков. Спасательные службы эвакуировали 166 человек, среди которых 38 детей. С уходом воды жители вернулись в свои дома.

В настоящее время сотрудники экстренных служб остаются в Азово, где продолжают оказывать помощь местным жителям: откачивают воду, просушивают дома и вывозят мусор. Работа продлится до тех пор, пока все последствия не будут устранены.

Напомним, в ночь с 18 на 19 марта в деревне Азово произошло подтопление из-за подъема уровня реки Инзер. Вода затопила и соседнюю деревню Тавакачево. После того как спасатели взорвали лед на реке, обстановка нормализовалась.

Блогер и журналист Ильяс Батыргариев посетил Азово, чтобы узнать, как местные жители справляются с последствиями паводка.

Старожилы вспомнили, что подобные ситуации в деревне были в 1963 и 1993 годах, но на этот раз вода поднялась так быстро, что люди не успели подготовиться.

Вода так быстро хлынула, не успевали убежать. В нижней части деревни воды доходила до уровня окон домов. Все заполонило льдинами, умирал скот, рушились заборы. житель деревни Азово

По последним данным, ситуация в деревне улучшилась: вода полностью ушла с улиц, и люди могут свободно передвигаться без помощи техники. Проезд для легковых автомобилей открыт. Всего несколько дней назад, жители были вынуждены передвигаться на лодках, так как уровень воды был критическим. На данный момент вода осталась только в подвалах и колодцах. За последние сутки спасатели смогли откачать более 100 кубометров воды.

Глава администрации Айрат Саитгалин, который все это время находился на месте происшествия, рассказал, что лед на затороопасных участках был взорван еще 11 марта. Однако из-за резкого потепления с верховий реки Инзер в Белорецком районе пришел новый поток льда, что и стало причиной образования заторов.

Хочется сказать спасибо сотрудникам МЧС за повторный подрыв льда. Если бы не они, то лед, который пришел с верхним течением со стороны Кизилъяр, разрушил бы деревню. Они спасли нас от большой беды. житель деревни Азово

Сельчане отметили отзывчивость жителей республики. В школе, где организован пункт временного размещения, быстро была собрана гуманитарная помощь.

Радий Хабиров дал поручение оценить ущерб, причиненный паводком, и начать выплаты компенсаций. На сегодняшний день уже зарегистрировано 91 заявление от пострадавших жителей Азово, и 29 человек получили компенсации. Согласно законодательству, каждому пострадавшему полагается 10 тысяч рублей, а на семью — не более 50 тысяч. Компенсации могут получить только собственники имущества. Также предусмотрена компенсация за погибший скот.