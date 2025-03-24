В Башкирии 99-летий ветеран готовится встретить День Победы

День Победы 9 мая готовится встретить ветеран Великой Отечественной войны 99-летний Хатип Гирфанов. На фронт был призван в октябре 1944 года. Попал в школу воздушных стрелков-радистов в городе Уральск. Учеба была интенсивной, осваивали авиационную технику. После перевели в Орск, где изучали все самолеты ВВС страны.

Боевой путь Хатипа Гирфанова начался на территории Польши, когда наши войска гнали фашистов назад. Служил в 63-м авиационном бомбардировочном Керченском полку, обслуживал самолеты, чтобы работало все исправно. После войны продолжил службу в авиации.