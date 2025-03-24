Из Стерлитамакского района Башкирии в зону СВО отправили более 60 тонн гумпомощи

С момента начала СВО администрация и жители Стерлитамакского района продолжают активную поддержку своих земляков, которые выполняют боевые задачи. Так, за прошлый год собрано и отправлено в составе 23 гумконвоев более 60 тонн продовольствия, медикаментов, оборудования, строительных материалов, более 25 единиц техники.