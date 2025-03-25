Общественная палата Башкирии проводит открытые уроки для школьников

В Башкортостане стартовали открытые уроки для школьников, которые проводят члены Общественной палаты республики. Они будут продолжаться в течение двух месяцев.

Первый урок для старшеклассников Республиканской полилингвальной многопрофильной гимназии №1 провела заместитель председателя Общественной палаты Лида Исаргакова. Она рассказала, чем занимаются общественники, какие стоят задачи и что уже удалось реализовать.