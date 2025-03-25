В Уфе провели ифтар для студентов

В Колонном зале республике провели ифтар для студентов средних и высших учебных заведений столицы. В трапезе в период священного месяца Рамадан участвовали учащиеся и преподаватели Исламского колледжа имени Марьям Султановой, Уфимского института искусств, Башкирского государственного педагогического университета и других образовательных учреждений. Это будущие богословы, артисты и учителя. Всего около 200 человек.