Помощь жителям и оценка ущерба: в Азово продолжают ликвидировать последствия паводка

Жители деревни Азово Архангельского района получат матпомощь, выделят деньги и за погибший скот. На этой неделе оценят ущерб, нанесённый паводком. Какая ситуация сейчас и какие работы ведутся?

Большая вода уже ушла, но ее последствия ликвидируют до сих пор. Семья Низамовых приводит дом и двор в порядок.

Прям как цунами, всё затопило, по грудь вода была, и в дом зашла вода, техника вся пострадала. Муж сначала бабушку, а потом меня эвакуировал. Зять привез тепловую пушку, генератор в машине, справляемся своими силами. Тансулпан Низамова, жительница д. Азово

Из-за резкого подъема воды в Азове несколько дней велись спасательные работы: эвакуировали людей из опасной зоны, проводили подворовый обход домов группами спасателей, развернули оперативный штаб.

Больше всего от паводка пострадали дома по улице Советской, по ту сторону протекает река Инзер, чуть поодаль образовался затор, из-за которого большая вода зашла во дворы жителей. Сейчас под толстым слоем льда остаются провода и заборы.

Во время наводнения Айдар Сиражетдинов помогал односельчанам. Волонтеры объединились в тяжелой ситуации — приезжали и жители других городов и районов. Сейчас вода ушла — просушивают дома, убирают мусор и лед с прилегающих территорий.

Это все делали, эмоций не было, доставали скотину, помогали людям-инвалидам, сейчас вот у друга техника работает во дворе. Айдар Сиражетдинов, житель д. Азово

Благодаря оперативности жителей и спасателей удалось избежать жертв среди населения. Заработал пункт временного размещения в местной школе. Азовцам подвозят вещи первой необходимости, здесь же ведется прием пострадавших — помогают восстановить документы и написать заявление на получение полагающейся единовременной матпомощи.

Все пришли на помощь, администрация, подвозят воду, овощи. Райля Сулейманова, директор начальной общеобразовательной школы д. Азово

У кого-то пострадало не только имущество, но и скот, который они содержали и приносил им доход, все эти вопросы с гражданами на месте посмотрели, с главой района прошлись по улицам, оценили проведение восстановительных работ. Евгений Бендовский, и.о. прокурора Республики Башкортостан

С первых дней ситуацию на контроль взял глава региона. Радий Хабиров поручил оценить ущерб от паводка и на этой неделе выплатить компенсации. Выделят деньги и на восстановление поврежденных дорог. В деревне прошло совещание со всеми службами, задействованными в ликвидации последствий подтопления. Поступило порядка 100 обращений, из которых 54 взяли в работу, большая часть жителей уже получила средства.