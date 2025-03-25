Помощь жителям и оценка ущерба: в Азово продолжают ликвидировать последствия паводка

Жители деревни Азово Архангельского района получат матпомощь, выделят деньги и за погибший скот. На этой неделе оценят ущерб, нанесённый паводком. Какая ситуация сейчас и какие работы ведутся?
Большая вода уже ушла, но ее последствия ликвидируют до сих пор. Семья Низамовых приводит дом и двор в порядок.
Из-за резкого подъема воды в Азове несколько дней велись спасательные работы: эвакуировали людей из опасной зоны, проводили подворовый обход домов группами спасателей, развернули оперативный штаб.
Больше всего от паводка пострадали дома по улице Советской, по ту сторону протекает река Инзер, чуть поодаль образовался затор, из-за которого большая вода зашла во дворы жителей. Сейчас под толстым слоем льда остаются провода и заборы.
Во время наводнения Айдар Сиражетдинов помогал односельчанам. Волонтеры объединились в тяжелой ситуации — приезжали и жители других городов и районов. Сейчас вода ушла — просушивают дома, убирают мусор и лед с прилегающих территорий.
Благодаря оперативности жителей и спасателей удалось избежать жертв среди населения. Заработал пункт временного размещения в местной школе. Азовцам подвозят вещи первой необходимости, здесь же ведется прием пострадавших — помогают восстановить документы и написать заявление на получение полагающейся единовременной матпомощи.
С первых дней ситуацию на контроль взял глава региона. Радий Хабиров поручил оценить ущерб от паводка и на этой неделе выплатить компенсации. Выделят деньги и на восстановление поврежденных дорог. В деревне прошло совещание со всеми службами, задействованными в ликвидации последствий подтопления. Поступило порядка 100 обращений, из которых 54 взяли в работу, большая часть жителей уже получила средства.
Электроснабжение и транспортная доступность в деревне полностью восстановлены, сейчас очищают источники воды и системы водоотведения. Спецслужбы, местная власть и правительство держат руку на пульсе — ситуация в деревне стабилизировалась, но ликвидация последствий остается приоритетной задачей всех служб и министерств.