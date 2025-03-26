В Уфе состоялся закрытый показ фильма «Свои. Баллада о войне»

В кинотеатре «Родина» состоялся закрытый показ военной драмы о специальной военной операции «Свои. Баллада о войне». Режиссером и сценаристом картины выступил Артем Артемов, который, к слову, является участником боевых действий.

В фильме автор рассказал об истории группы разведчиков – операторов БПЛА. Действие разворачивается в деревне на линии разграничения, куда прибывают герои. Бойцы знакомятся с семьей, не пожелавшей покинуть свой дом. Съемки фильма проходили в Москве, Подмосковье, ЛНР, ДНР и Запорожской области.