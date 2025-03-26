Стало известно, какое будущее ждет комплекс «Тура-Хан» в Башкирии

Визит-центр «Тура-Хан» с момента открытия посетили уже более 87 тысяч человек. Об этом стало известно на совещании по дальнейшему развитию проекта в Чишминском районе. В нём принял участие глава Башкортостана Радий Хабиров. В повестке встречи — инженерное обеспечение комплекса, в который входят Евразийский музей кочевых цивилизаций, Центр башкирской лошади и ловчих птиц, СПА-санаторий «Кочевник».
Под стекло спрятали уменьшенную копию мавзолея и дубликаты Корана Османа — один из шести имеющихся в мире, и Остромирова Евангелия — памятника славянской письменности. Здесь почти никогда не бывает пусто — туристы охотно идут посмотреть на новую достопримечательность республики. С момента открытия визит-центра «Турахан» его посетили уже более 87 тысяч человек.
Не в первый раз в визит-центре проходят рабочие совещания. В повестке сегодня — обсуждение инженерного обеспечения комплекса, в который входят Евразийский музей кочевых цивилизаций, центр башкирской лошади и ловчих птиц, СПА-санаторий «Кочевник». Глава республики поручил в этом году начать проектирование работ.
Площадь Евразийского музея кочевых цивилизаций составит 26 тысяч квадратных метров с экспозиционным залом, хранилищем, научным центром и лабораториями. Также здесь будут проходить культурные мероприятия.
Проект музея сейчас проходит процедуру госэкспертизы. Летом начнутся работы по обустройству уличной части, в частности возведение амфитеатра, а строительство главного здания Евразийского музея кочевых цивилизаций планируется запустить в 2026 году. Некогда голые поля с усыпальницей на холме станут историческим кластером.
Строительство музейного комплекса займет более 5 лет. Как отметил инициатор проекта, глава республики, комплекс будет создаваться в едином стиле.
Большое значение имеет расположение комплекса — в часе езды от Уфы и недалеко от федеральной трассы. Это привлечет гостей из других регионов, даже проезжая мимо, они смогут заглянуть и познакомиться с культурой и историей края.