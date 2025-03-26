Стало известно, какое будущее ждет комплекс «Тура-Хан» в Башкирии

Визит-центр «Тура-Хан» с момента открытия посетили уже более 87 тысяч человек. Об этом стало известно на совещании по дальнейшему развитию проекта в Чишминском районе. В нём принял участие глава Башкортостана Радий Хабиров. В повестке встречи — инженерное обеспечение комплекса, в который входят Евразийский музей кочевых цивилизаций, Центр башкирской лошади и ловчих птиц, СПА-санаторий «Кочевник».

Под стекло спрятали уменьшенную копию мавзолея и дубликаты Корана Османа — один из шести имеющихся в мире, и Остромирова Евангелия — памятника славянской письменности. Здесь почти никогда не бывает пусто — туристы охотно идут посмотреть на новую достопримечательность республики. С момента открытия визит-центра «Турахан» его посетили уже более 87 тысяч человек.

Не в первый раз в визит-центре проходят рабочие совещания. В повестке сегодня — обсуждение инженерного обеспечения комплекса, в который входят Евразийский музей кочевых цивилизаций, центр башкирской лошади и ловчих птиц, СПА-санаторий «Кочевник». Глава республики поручил в этом году начать проектирование работ.

Если мы приняли решение строить такие масштабные объекты, то иначе и быть не может. Важно, что уже в этом году мы продолжим развитие территории будущего музея. Планируем начать строительство открытого амфитеатра – это востребованный проект. Будет и большая сцена с современным оборудованием для проведения концертов. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Площадь Евразийского музея кочевых цивилизаций составит 26 тысяч квадратных метров с экспозиционным залом, хранилищем, научным центром и лабораториями. Также здесь будут проходить культурные мероприятия.

Проект музея сейчас проходит процедуру госэкспертизы. Летом начнутся работы по обустройству уличной части, в частности возведение амфитеатра, а строительство главного здания Евразийского музея кочевых цивилизаций планируется запустить в 2026 году. Некогда голые поля с усыпальницей на холме станут историческим кластером.

Строительство музейного комплекса займет более 5 лет. Как отметил инициатор проекта, глава республики, комплекс будет создаваться в едином стиле.

Проект выполнен в едином стиле. Наша задача – вписать музейный комплекс в окружающую среду. Мы стремимся к высокой экологичности. Может показаться, что архитектурные решения простые, но на самом деле это высокое искусство – учитывать существующий природный ландшафт и создавать гармоничные объекты. С этой точки зрения представленные проекты выглядят достаточно интересно. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан