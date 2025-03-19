Стало известно, на каких дорогах Башкирии действуют ограничения из-за паводка

В связи с повышением уровня паводковых вод закрыто движение для всех видов транспорта на участках автодорог: в Гафурийском районе (от Янгискаина до Мраково), в Белорецком (Инзер-Нукатово-Аисово рядом с Аисово; между Верхним Авзяном и Исмакаево), в Кугарчинском (Старосубхангулово-Мраково – от границы с Бурзянским районом до поворота в д. Бикбулатово), в Иглинском (в районе скотопрогона под ж/д путями на южном обходе).