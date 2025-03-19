Стало известно, на каких дорогах Башкирии действуют ограничения из-за паводка

В Управлении дорожного хозяйства Башкирии рассказали, на каких дорогах действует временное ограничение движения из-за паводка.
В связи с повышением уровня паводковых вод закрыто движение для всех видов транспорта на участках автодорог: в Гафурийском районе (от Янгискаина до Мраково), в Белорецком (Инзер-Нукатово-Аисово рядом с Аисово; между Верхним Авзяном и Исмакаево), в Кугарчинском (Старосубхангулово-Мраково – от границы с Бурзянским районом до поворота в д. Бикбулатово), в Иглинском (в районе скотопрогона под ж/д путями на южном обходе).
По объездным дорогам и мостам:
– в Кармаскалинском районе (через реки Караелга вблизи Кулушево и Уршак между населенными пунктами Камчалытамак и Староянбеково),
– в Альшеевском (через р. Курсак рядом с Идрисово),
– в Аургазинском (через р. Турсагазы в Таштамаке),
– в Стерлитамакском (через р. Куганак в с. Новое Барятино).
Кроме того, закрыто движение для грузовых автомобилей по автодорогам:
– в Татышлинском районе (Янаул – Верхние Татышлы – Шулганово – Ялгыз-Нарат – Майск),
– в Балтачевском и Аскинском (Старобалтачево – Аскино),
– в Аскинском и Татышлинском районах (Старые Казанчи – Урманкуль – Новые Татышлы),
– в Чекмагушевском районе (Чишмы – Языково – Чекмагуш),
– в Янаульском районе (Янаул – Старый Курдым).