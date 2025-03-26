В Уфе арестовали экс-прокурора за реабилитацию нацизма

Экс-помощника прокурора Калининского района Уфы посадили под домашний арест за статус в мессенджере. Ему инкриминируют статью о реабилитации нацизма. По версии следствия, в декабре мужчина в своем статусе в одном из мессенджеров разместил пост с фотографией военных преступников нацистской Германии во время Нюрнбергского судебного процесса.