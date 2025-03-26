В Башкирии коза родила сразу семерых козлят

В Чишминском районе коза родила сразу семерых козлят. История, прямо как в сказке, произошла в селе Арсланово на частном подворье. Причем хозяева козы рассказали, что ранее она уже приносила пятерых козлят. Сейчас супругам Олегу и Анастасии Борисяк ухаживать приходится за целым стадом.

В своей хозяйке маленькие козлята видят маму и прыгают от радости, когда ее видят. Анастасия Борисяк с любовью и нежностью поочередно кормит каждого. У 5-дневных козлят хороший аппетит, поэтому свои бутылочки они опустошают быстро.

Сейчас козлят держат в отдельном загоне — для безопасности. Малышей может случайно придавить мама. Коза зааненской породы по кличке Фенька сейчас восстанавливает силы после тяжелых родов. Всего изначально в утробе было 7 козлят, но один родился мертвым. Такой приплод коза дает впервые. Хотя ранее приносила и по 5 козлят. В скором времени хозяева начнут давать козлятам прикорм. И пока еще не всем малышам придумали клички.

К слову, в хозяйстве есть другая зааненская коза Данька, и у нее только 1 козленок. В ветеринарной практике большие приплоды — случаи очень редкие. То, что случай уникальный, подтверждают и ученые. При этом они отмечают, что на такой большой приплод влияют несколько факторов, в том числе наследственность и кормление.