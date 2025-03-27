В Башкирии фиксируют подъём уровня воды на четырёх реках

Экстренные службы Башкирии продолжают следить за паводковой ситуацией в регионе. Актуальные данные об уровне рек сообщил председатель Госкомитета по ЧС Кирилл Первов.
Максимальные подъемы уровня воды за сутки отмечаются:
— на реке Ик в селе Нагайбаково Бакалинского района, динамика уровня воды за сутки +19 см, текущий уровень 400 см, выход реки на пойму 410 см;
— на реке Уфе в селе Красная Горка Нуримановского района, динамика уровня воды за сутки +15 см, текущий уровень 362 см, выход реки на пойму 760 см;
— на реке Дёме в деревне Бочкарево Чишминского района, динамика уровня воды за сутки +12 см, текущий уровень 415 см, выход реки на пойму 520 см;
— на реке Уфе в районе Шакши города Уфы, динамика уровня воды за сутки +11 см, текущий уровень 292 см, выход реки на пойму 830 см.
За прошедшие сутки поступило 3 сообщения о подтоплениях. Они зафиксированы в Уфимском, Балтачевском и Аургазинском районах.
На контроле находится 6 ситуаций в 3 муниципальных образованиях: город Уфа, Архангельский и Чишминский районы.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.