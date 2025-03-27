Радий Хабиров обсудил на «Инвестчасе» новые проекты

Радий Хабиров провёл сегодня очередной «Инвестчас». На нём рассмотрели новые инициативы в промышленности и сфере услуг. К примеру, представили проект создания в республике маслоэкстракционного завода при поддержке турецких и китайских партнёров.
О планах строительства в Октябрьском сервисного комплекса с автозаправочной станцией рассказала учредитель компании «Гарант Безопасности». По итогам обсуждения проекту присвоили статус приоритетного. Поддержали и проект строительства в селе Месягутово Дуванского района автомобильной газонаполнительной компрессорной станции.