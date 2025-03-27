В Уфе рассказали, как будут охранять порядок на улицах в майские праздники

Глава Башкортостана провёл заседание региональной антитеррористической комиссии и оперативного штаба. Радий Хабиров отметил, что особенно массовыми будут праздничные мероприятия, посвящённые годовщине Великой Победы. Он призвал участников совещания проявить максимальную концентрацию, обеспечить полный контроль над ситуацией в местах пребывания людей.

Все силы и средства должны быть готовы к реагированию в любой точке республики, подчеркнул Радий Хабиров. На заседании также были рассмотрены меры по усилению защищённости объектов транспортной инфраструктуры. По итогам работы был определён порядок межведомственного взаимодействия в период майских праздников, а также ключевые направления работы правоохранительных органов, оперативных и аварийных служб.