Волонтеры из Башкирии показали, как помогают бойцам СВО

В Гафурийском районе третий год успешно работает штаб волонтеров имени Минигали Шаймуратова. Местные жители и предприниматели объединяются в помощи нашим бойцам. Для этого администрация района выделила активистам отдельное помещение под швейный цех.

На сегодняшний день по многочисленным просьбам военнослужащих на СВО отправили более 40 покрывал, подготовили очередную партию — около 60 одеял. Также волонтеры планируют отшить носилки для перевозки раненых военнослужащих.