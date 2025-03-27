Волонтеры из Башкирии показали, как помогают бойцам СВО

В Гафурийском районе третий год успешно работает штаб волонтеров имени Минигали Шаймуратова. Местные жители и предприниматели объединяются в помощи нашим бойцам. Для этого администрация района выделила активистам отдельное помещение под швейный цех.
На сегодняшний день по многочисленным просьбам военнослужащих на СВО отправили более 40 покрывал, подготовили очередную партию — около 60 одеял. Также волонтеры планируют отшить носилки для перевозки раненых военнослужащих.
За всё время гафурийцы передали более 40 транспортных средств-вездеходов. Особое внимание уделяют переоборудованию салонов под эвакуации раненых — оставляют место для размещения носилок.