В Уфе отметили День Росгвардии

От внутренней стражи Российской империи к войскам национальной гвардии Российской Федерации. 214 лет они обеспечивают правопорядок и законность в стране. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают военнослужащие и сотрудники Росгвардии. В честь памятной даты в Уфе состоялось торжественное мероприятие. Поздравить бойцов приехал глава республики.

Перевозка личного состава, а также защита экипажа от пуль и осколков взрывных устройств. Главе республики рассказывают о преимуществах бронированного «Урала-Витязь». На плацу отряда специального назначения имени Минигали Шаймуратова развернулась экспозиция техники и вооружения, которые используются бойцами Росгвардии, в том числе в зоне проведения специальной военной операции.

Тем временем в зале собрались военнослужащие и сотрудники управления Росгвардии по республике Башкортостан. Повод для торжественного мероприятия особый. Сегодня отмечается День национальной гвардии России. С профессиональным праздником личный состав поздравил глава республики.

Росгвардия является надёжной опорой нашей страны. Каждый день военнослужащие и сотрудники национальной гвардии решают важнейшие задачи: обеспечивают общественный порядок, охраняют стратегические объекты и критическую инфраструктуру. Противостоят преступности, терроризму и экстремизму. Выполняют ответственные задачи в зоне специальной военной операции. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Профессионализм, готовность защитить страну, граждан порой ценой собственной жизни вызывает глубокое уважение, отметил Радий Хабиров. Особые слова благодарности он выразил ветеранам, почтил память тех, кто погиб, выполняя боевые задачи. После своего выступления глава республики вручил государственные награды сотрудникам и военнослужащим Росгвардии, среди которых немало участников специальной военной операции.

С первых дней специальной военной операции военнослужащие отряда спецназа, подразделения ОМОН «Урал», СОБР «Толпар» показывают несокрушимую стойкость и верность своему долгу, отметил во время выступления начальник управления Росгвардии по Республике Башкортостан.