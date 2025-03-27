В Уфе обсудили развитие театрального искусства

Сегодня артист Башкирского театра кукол, народный артист России Айрат Ахметшин получил спецпремию «Золотая маска», об этом написал Глава республики. По-настоящему выдающееся событие в культурной жизни республики, пишет Радий Хабиров. Ну а в Башкортостане может появиться еще один театральный фестиваль. Идею предложили на заседании по проекту «Культура малой Родины». Башкортостан принимает участие в этой программе с 2017 года. За это время был проведен ремонт зданий и закупка оборудования, музыкальных инструментов и транспорта.

На этой неделе в Уфе начался театральный декадник. Сейчас на столичной сцене идут премьерные спектакли и яркие постановки прошлого сезона. Министр культуры отметила, что в этом году в рамках программы «Культура малой Родины» подготовят еще девять новых постановок.