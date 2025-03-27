От военной эвакуации до легенды СССР: история развития ХБК в Уфе

В годы Великой Отечественной войны в Уфе изготавливали ткань для военной формы. Уфимский хлопчатобумажный комбинат появился в результате эвакуации двух фабрик в столицу республики. В послевоенные годы комбинат гремел по всему Союзу. В последующем пошла оптимизация, он значительно сократил объемы. Сейчас остался работать по сути последний цех-компания, где работники продолжают следовать традициям.

Это и стало началом будущего ХБК, говорит заведующая производственным складом Ирина Газизова. Об истории комбината она знает всё. В начале Великой Отечественной в Уфу эвакуировали Серпуховскую ткацкую и Ярцевскую прядильные фабрики. Приехали более 20 семей. Производство располагалось на территории современного Гостиного двора. 8 октября 42-го был выпущен первый метр ткани. Этот день и считается днем рождения УХБК.

Ирина Газизова, по сути, сейчас главный хранитель истории. В 1983 году она попала в Уфу по распределению из Чебоксар. И более 40 лет работает на одном производстве. Сейчас здесь шьются матрасы, одеяла, подушки, постельные принадлежности. В том числе из бязи, хлопка, тенселя и сатина. Следуют своим традициям и в то же время смотрят на современные веяния.