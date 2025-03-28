В Башкирии с начала половодья в «Систему 112» поступило более 500 сообщений

С начала половодья в «Систему 112» поступило более полутысячи сообщений от жителей республики. Об этом заявил вице-премьер правительства региона Ирек Сагитов. Он провел совещание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

По словам вице-премьера, для минимизации последствий паводка на реках продолжаются взрывные работы. Здесь речь в первую очередь о Юрюзани и реке Ай. Экстренные службы находятся в режиме постоянной готовности.