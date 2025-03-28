Жители Башкирии могут платить за газ без комиссии

Удобно, быстро и без комиссии. Оплачивать услуги газоснабжения, передать показания, заключить договор и многое другое абоненты «Газпром межрегионгаз Уфа» могут через личный кабинет на сайте компании. Интернет-ресурсом пользуются уже многие жители республики.
Несколько кликов – и переданы показания за газ. Оплачивать все счета вовремя старается пенсионерка Надежда Ивановна. Тем более что делать это стало проще с помощью компьютера или телефона, не выходя из дома.
Компания «Газпром межрегионгаз Уфа» предлагает удобные сервисы для своих абонентов. Внести ежемесячную плату можно в личном кабинете без комиссии. Для этого нужно просто зарегистрироваться на сайте.
С начала года жители республики начали получать квитанции по оплате за газ нового образца и в электронном виде. Необходимая информация содержится в личном кабинете каждого абонента. Специалисты компании напоминают: передавать показания за газ необходимо до 25 числа каждого месяца.