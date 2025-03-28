Жители Башкирии могут платить за газ без комиссии

Я уже несколько лет получаю электронные квитанции на компьютер через личный кабинет абонента. Доступ есть у детей и внуков, если нужно, они помогают с оплатой. Это очень удобно и экономично! Раньше приходилось стоять очереди, платить комиссии банкам. А теперь все можно делать, не выходя из дома.

Надежда Еремина, абонент