Жители Башкирии могут платить за газ без комиссии

Удобно, быстро и без комиссии. Оплачивать услуги газоснабжения, передать показания, заключить договор и многое другое абоненты «Газпром межрегионгаз Уфа» могут через личный кабинет на сайте компании. Интернет-ресурсом пользуются уже многие жители республики.

Несколько кликов – и переданы показания за газ. Оплачивать все счета вовремя старается пенсионерка Надежда Ивановна. Тем более что делать это стало проще с помощью компьютера или телефона, не выходя из дома.

Я уже несколько лет получаю электронные квитанции на компьютер через личный кабинет абонента. Доступ есть у детей и внуков, если нужно, они помогают с оплатой. Это очень удобно и экономично! Раньше приходилось стоять очереди, платить комиссии банкам. А теперь все можно делать, не выходя из дома.

Надежда Еремина, абонент

Компания «Газпром межрегионгаз Уфа» предлагает удобные сервисы для своих абонентов. Внести ежемесячную плату можно в личном кабинете без комиссии. Для этого нужно просто зарегистрироваться на сайте.

Через личный кабинет на сайте https://bashgaz.ru/ абоненты могут быстро и просто оплатить за газ и услуги компании без комиссии и перейти на электронную квитанцию. Также через онлайн-сервис можно передать показания приборов учета газа. Получить доступ к функционалу личного кабинета абонента можно после регистрации и подключения лицевого счета. На данный момент сервисом пользуются более трехсот тысяч человек.

Лилия Набиуллина, начальник службы по работе с населением ООО «Газпром межрегионгаз Уфа»

С начала года жители республики начали получать квитанции по оплате за газ нового образца и в электронном виде. Необходимая информация содержится в личном кабинете каждого абонента. Специалисты компании напоминают: передавать показания за газ необходимо до 25 числа каждого месяца.

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