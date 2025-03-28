Гафурийский филиал фонда «Защитники Отечества» получил грант за проект «Помощь рядом»

Более 5 тыс. обращений приняли в работу сотрудники филиала госфонда «Защитники Отечества» в Гафурийском районе. В прошлом году отделение выиграло грант в размере 1 млн рублей на проект «Помощь рядом».
Он направлен на оказание помощи близким, потерявшим своих отцов, мужей и сыновей. Социальные координаторы предоставляли юридическую, психологическую и волонтерскую помощь, также старались разнообразить культурную жизнь.
С первых дней социальные координаторы ведут активную работу через мессенджеры и соцсети. Спектр вопросов широкий, поэтому каждый рассматривается индивидуально. Не всегда достаточно консультации, многие вопросы занимают большое количество времени и ресурсов.