Депутаты Госдумы изучают опыт Башкирии в модернизации СПО

В Уфе сегодня обсудили то, о чем не говорили с высоких трибун целых 13 лет. Депутаты Госдумы рассмотрели возможность возвращения системы начального профессионального образования. Модель того, как это может быть реализовано, представили сегодня на выездном совещании комитета Государственной Думы России по просвещению. Оно было посвящено опыту модернизации системы среднего профессионального образования в республике.
Это не пекарня и не кондитерский цех. Хотя антураж и аромат говорят об обратном. В таких реальных условиях в Уфимском колледже отраслевых технологий готовят будущих специалистов для отрасли пищевой промышленности. Всё это оборудование использовалось в финале 9-го международного чемпионата WorldSkills Russia который прошел в Уфе. После окончания масштабного мероприятия республика передала его в пользование учебного заведения.
Познакомиться с опытом модернизации системы среднего профессионального образования в Башкортостане с целью повышения эффективности подготовки кадров приехали депутаты. В Уфе комитет Государственной Думы по просвещению провёл выездное совещание. Помимо башкирских парламентариев и членов регионального правительства, участие в нём принял глава республики. Радий Хабиров в самом начале рассказал о том, за счёт чего в регионе удаётся укреплять систему СПО.
В Башкортостане сегодня работают 92 колледжа и 5 вузов, готовящих рабочие кадры. Общее количество обучающихся превышает 118 тысяч человек. Благодаря активному участию в федеральном проекте «Профессионалитет» республике с 2022 года удалось модернизировать 14 колледжей, создать в них современные зоны, вовлечь работодателей в образовательный процесс и вести подготовку кадров непосредственно под заказ работодателей.
В Башкортостане активно развивается целевое обучение. Ряд образовательных программ создаются конкретно под запрос работодателей. Активность проявляют и сами предприятия, создавая учебные центры и привлекая молодёжь к рабочим профессиям. Один из ярких примеров — Уфимское моторостроительное производственное объединение. Там по собственной инициативе создали учебный центр.
Ключевой темой выездного заседания комитета стала презентация Министерством просвещения модели начального профессионального образования. Страна остро нуждается в кадрах, поэтому депутаты рассматривают возможность возрождения НПО.
Новая модель предполагает целевое бесплатное обучение с гарантированным трудоустройством. Её разработчики предлагают несколько вариантов обучения после окончания 9 класса. Один из них — в случае, если школьник не сдал ОГЭ. Он получит возможность профессионального обучения на базе колледжа или учебного центра предприятия.
Мы не просто так в Башкортостане, и здесь есть что взять на карандаш, отметила, подводя итог, председатель комитета Госдумы по просвещению Ирина Белых. И эти слова были адресованы прежде всего к тем, кто в формате ВКС принимал участие в совещании. На связи были 84 региона России.