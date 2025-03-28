Депутаты Госдумы изучают опыт Башкирии в модернизации СПО

В Уфе сегодня обсудили то, о чем не говорили с высоких трибун целых 13 лет. Депутаты Госдумы рассмотрели возможность возвращения системы начального профессионального образования. Модель того, как это может быть реализовано, представили сегодня на выездном совещании комитета Государственной Думы России по просвещению. Оно было посвящено опыту модернизации системы среднего профессионального образования в республике.

Это не пекарня и не кондитерский цех. Хотя антураж и аромат говорят об обратном. В таких реальных условиях в Уфимском колледже отраслевых технологий готовят будущих специалистов для отрасли пищевой промышленности. Всё это оборудование использовалось в финале 9-го международного чемпионата WorldSkills Russia который прошел в Уфе. После окончания масштабного мероприятия республика передала его в пользование учебного заведения.

У нас появились взаимодействия с предприятиями, стали более плотно сотрудничать. Появилось новое оборудование. Екатерина Кутлуева, преподаватель спецдисциплин Уфимского колледжа отраслевых технологий

Познакомиться с опытом модернизации системы среднего профессионального образования в Башкортостане с целью повышения эффективности подготовки кадров приехали депутаты. В Уфе комитет Государственной Думы по просвещению провёл выездное совещание. Помимо башкирских парламентариев и членов регионального правительства, участие в нём принял глава республики. Радий Хабиров в самом начале рассказал о том, за счёт чего в регионе удаётся укреплять систему СПО.

Среднее профессиональное образование прошло разные этапы, колледжи сегодня находятся в разном состоянии. Но мы в республике пришли к пониманию, что к ребятам, которые учатся в колледже, нужно проявить уважение, для них нужно создавать условия для обучения и проживания. У нас принята республиканская программа для улучшения инфраструктуры колледжей, их материально-технического оснащения, а также капитального ремонта их общежитий. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В Башкортостане сегодня работают 92 колледжа и 5 вузов, готовящих рабочие кадры. Общее количество обучающихся превышает 118 тысяч человек. Благодаря активному участию в федеральном проекте «Профессионалитет» республике с 2022 года удалось модернизировать 14 колледжей, создать в них современные зоны, вовлечь работодателей в образовательный процесс и вести подготовку кадров непосредственно под заказ работодателей.

Мы действительно стартанули во многих регионах. В Башкирии прежде всех стартанули, и я об этом говорила, когда вы начали делать ремонт в общежитиях. Ирина Белых, председатель комитета Государственной Думы Российской Федерации по просвещению

В Башкортостане активно развивается целевое обучение. Ряд образовательных программ создаются конкретно под запрос работодателей. Активность проявляют и сами предприятия, создавая учебные центры и привлекая молодёжь к рабочим профессиям. Один из ярких примеров — Уфимское моторостроительное производственное объединение. Там по собственной инициативе создали учебный центр.

Ключевой темой выездного заседания комитета стала презентация Министерством просвещения модели начального профессионального образования. Страна остро нуждается в кадрах, поэтому депутаты рассматривают возможность возрождения НПО.

Новая модель предполагает целевое бесплатное обучение с гарантированным трудоустройством. Её разработчики предлагают несколько вариантов обучения после окончания 9 класса. Один из них — в случае, если школьник не сдал ОГЭ. Он получит возможность профессионального обучения на базе колледжа или учебного центра предприятия.

Есть задача, она уже есть, — вернуть начальное профессиональное образование и развивать средне-профессиональное образование. Ирина Белых, председатель комитета Государственной Думы Российской Федерации по просвещению