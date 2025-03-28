Ветеранам Башкирии вручают юбилейные медали к 80-летию Победы

Ветеранам Великой Отечественной войны продолжают вручать юбилейные медали в честь 80-летия Победы. В Ишимбае наградой удостоена уроженка Стерлитамакского района Анна Герасимова — ветеран и работник тыла. В тяжелые годы ее семья работала не покладая рук, чтобы помочь ушедшим на войну, а на плечи женщин и детей семьи выпала вся мужская работа.

Награда стала символом благодарности за патриотизм, упорство и отданные силы в годы Великой Отечественной войны. Сейчас у Анны Герасимовой 12 внуков и 15 правнуков.

Вручают юбилейную медаль и ветеранам Уфы. В столице ею удостоят почти 1,5 тысячи человек. Салманиде Деминой уже 101 год. В военное время работала в тылу, после окончания Кушнаренковского педучилища преподавала в течение 70 лет. Схожая судьба и у Фании Закирьяновой.