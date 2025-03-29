В Уфе на базе санатория откроют центр реабилитации участников СВО

В Уфе 29 марта в ходе рабочей поездки по столице республики Глава Башкирии Радий Хабиров посетил санаторий «Зеленая роща». Масштабный оздоровительный комплекс, занимающий территорию в 27 гектаров, рассчитан на одновременное пребывание 700 пациентов и включает пять профильных отделений, охватывающих три десятка медицинских направлений.
Руководители санатория Фиял Байтеряков отметил, что учреждение специализируется на кардиологической и неврологической реабилитации, а также терапии патологий ЖКТ, дыхательной системы, нарушений опорно-двигательного аппарата, неврологических расстройств и эндокринных заболеваний.
В ходе осмотра первого корпуса Радий Хабиров изучил работу лечебных кабинетов, оценил организацию питания в столовой и провел переговоры о перспективах развития центра.
Основной акцент был сделан на проекте создания специализированного отделения для реабилитации людей с инвалидностью и военнослужащих, участвующих в СВО. Реализация инициативы потребует модернизации здания: организации безбарьерного пространства с установкой пандусов, расширением дверных проемов, монтажом лифтов нового поколения и закупкой высокотехнологичного медоборудования. Эти преобразования направлены на формирование инклюзивной среды, сочетающей передовые методы восстановительной медицины с комфортными условиями для пациентов.
Радий Хабиров дал поручение подготовить проектно-сметную документацию по реконструкции первого корпуса санатория, но при этом уже с мая начать прием участников СВО для проведения необходимой медицинской реабилитации.
«Мы хотим создать реабилитационный центр для участников СВО и искали разные варианты, вплоть до строительства нового. Но после того, как проанализировали работу реабилитационной части санатория «Зелёная роща», увидели, что площади и возможности, которые здесь есть, используются на 25%. Корпус требует, понятно, вмешательства, ремонта, закупки соответствующего актуального оборудования, но в целом многое уже есть для создания реабилитационного центра. И это идеальная ситуация на самом деле. Понятно, что пока мы будем проектировать и проводить реконструкцию, пройдет время, а ребятам уже сейчас нужна помощь. План такой: уже в мае мы начнём сюда принимать участников СВО, которые нуждаются в реабилитации, и по ходу, по этажам потихонечку начнём ремонты. Нужно создавать и доступную среду, внедрять новые методики, предстоит большая работа. Но самое главное, мы идеальное решение нашли», — сказал Радий Хабиров в интервью «Башинформу».