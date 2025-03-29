В Уфе на базе санатория откроют центр реабилитации участников СВО

«Мы хотим создать реабилитационный центр для участников СВО и искали разные варианты, вплоть до строительства нового. Но после того, как проанализировали работу реабилитационной части санатория «Зелёная роща», увидели, что площади и возможности, которые здесь есть, используются на 25%. Корпус требует, понятно, вмешательства, ремонта, закупки соответствующего актуального оборудования, но в целом многое уже есть для создания реабилитационного центра. И это идеальная ситуация на самом деле. Понятно, что пока мы будем проектировать и проводить реконструкцию, пройдет время, а ребятам уже сейчас нужна помощь. План такой: уже в мае мы начнём сюда принимать участников СВО, которые нуждаются в реабилитации, и по ходу, по этажам потихонечку начнём ремонты. Нужно создавать и доступную среду, внедрять новые методики, предстоит большая работа. Но самое главное, мы идеальное решение нашли», — сказал Радий Хабиров в интервью «Башинформу».