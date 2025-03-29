Кардиоцентр и реабилитация участников СВО: итоги рабочей поездки Радия Хабирова по Уфе

Хирургический корпус Республиканского кардиоцентра откроется в середине апреля. Сегодня новый объект посетил Радий Хабиров. Современное оборудование позволит проводить в больнице все виды сложных операций. Корпус начали строить в 2019 году, а первых пациентов медучреждение примет уже в ближайшее время. Также глава республики осмотрел здание санатория «Зеленая роща», в котором откроется реабилитационный центр для участников СВО.

Такая своеобразная мини-станция переливания крови, которая уместилась в нескольких блоках. Здесь каждый кабинет с оборудованием напоминает космическую станцию. В новом хирургическом корпусе продумано всё: от элементов интерьера до аппаратов для проведения сложнейших вмешательств.

В корпусе 10 операционных с реанимацией, отделения рентгено- и кардиохирургии, поликлиника. Медучреждение рассчитано на 320 посещений в смену. В палатах есть холодильники, шкафы, санузел, оборудованы условия для маломобильных. Работает эскалатор. Масштабный проект возводился с 2019 года и отстроен на средства республиканского бюджета, стоимость почти 11 млрд рублей.

Великолепный показатель, и это работа кардиологической службы. Медицина же очень быстро развивается, как и наука, и появляются новые оборудования, технологии. Всё, что есть самое технологичное, современное, мы сюда установили. Очень важно, что здесь коллектив такой профессиональный. Они умеют работать на всех операциях. Некоторые операции в масштабах России считаются уникальными. Мы сделали, на мой взгляд, и архитектурные очень хорошие решения, очень просторно всё. Мы сегодня рабочий обход делали, планируем открыть где-то в середине апреля. Но я думаю, что со следующей недели вот это оборудование, которое мы показываем, начнёт работать в полную мощь. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Сегодня же осмотрели еще один новый медицинский блок — на колесах. По поручению главы республики был приобретен кардиомодуль. Благодаря ему пациенты будут проходить скрининг на местах. Передвижная станция поедет в составе «Поездов здоровья», которые выдвинутся в путь с 15 апреля по всей республике. Такие решения позволят быстрее оказывать необходимую помощь.

Современный кардиохирургический корпус позволит обеспечить выполнение всех видов высокотехнологичных вмешательств на сердце и сосудах, в том числе сложных гибридных операций, трансплантации сердца. Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения Республики Башкортостан

Также Радий Хабиров посетил санаторий «Зеленая Роща», в котором создадут реабилитационный центр для участников СВО. Глава республики отметил, что для этой цели рассматривались разные варианты. Большие площади здравницы на сегодня задействованы на четверть, и было принято решение разместить центр здесь, на готовых территориях.

Санаторий «Зелёная роща» имеет такие возможности. В то же время здесь необходимо выполнить ремонтные работы, закупить новое оборудование. Понятно, что пока мы будем готовить проект и проводить реконструкцию, пройдёт время. А ребятам помощь нужна уже сейчас. Поэтому в мае санаторий начнёт принимать участников СВО, которые нуждаются в реабилитации. А дальше приступим к модернизации нашей здравницы. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Опыт реабилитации участников спецоперации в санатории уже имеется. Первых бойцов приняли еще в 2023 году. Оздоровление уже прошли порядка 400 человек — это и солдаты, и члены их семей.