Кардиоцентр и реабилитация участников СВО: итоги рабочей поездки Радия Хабирова по Уфе

Хирургический корпус Республиканского кардиоцентра откроется в середине апреля. Сегодня новый объект посетил Радий Хабиров. Современное оборудование позволит проводить в больнице все виды сложных операций. Корпус начали строить в 2019 году, а первых пациентов медучреждение примет уже в ближайшее время. Также глава республики осмотрел здание санатория «Зеленая роща», в котором откроется реабилитационный центр для участников СВО.
Такая своеобразная мини-станция переливания крови, которая уместилась в нескольких блоках. Здесь каждый кабинет с оборудованием напоминает космическую станцию. В новом хирургическом корпусе продумано всё: от элементов интерьера до аппаратов для проведения сложнейших вмешательств.
В корпусе 10 операционных с реанимацией, отделения рентгено- и кардиохирургии, поликлиника. Медучреждение рассчитано на 320 посещений в смену. В палатах есть холодильники, шкафы, санузел, оборудованы условия для маломобильных. Работает эскалатор. Масштабный проект возводился с 2019 года и отстроен на средства республиканского бюджета, стоимость почти 11 млрд рублей.
Сегодня же осмотрели еще один новый медицинский блок — на колесах. По поручению главы республики был приобретен кардиомодуль. Благодаря ему пациенты будут проходить скрининг на местах. Передвижная станция поедет в составе «Поездов здоровья», которые выдвинутся в путь с 15 апреля по всей республике. Такие решения позволят быстрее оказывать необходимую помощь.
Также Радий Хабиров посетил санаторий «Зеленая Роща», в котором создадут реабилитационный центр для участников СВО. Глава республики отметил, что для этой цели рассматривались разные варианты. Большие площади здравницы на сегодня задействованы на четверть, и было принято решение разместить центр здесь, на готовых территориях.
Опыт реабилитации участников спецоперации в санатории уже имеется. Первых бойцов приняли еще в 2023 году. Оздоровление уже прошли порядка 400 человек — это и солдаты, и члены их семей.
Безусловно, корпус, в котором будут проходить реабилитацию участники СВО, требует ремонта. Необходимо его обустроить под нужды маломобильных — сделать пандусы, расширить проемы, обновить лифты. Однако приём бойцов на оздоровление по поручению руководителя региона специалисты санатория начнут уже в мае.