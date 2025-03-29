В Азово наградили героев, спасавших людей во время паводка

Сегодня благодарственные письма и медали вручили 11 мужчинам, которые в первые часы паводка в Азово Архангельского района помогли эвакуироваться местным жителям. До приезда спасателей, используя тяжелую технику, лодки и подручные средства, добирались до пункта временного размещения. После ухода воды патрулировали улицы, расчищали территории совместно со спецслужбами. Напомним, из-за резкой оттепели и затяжного дождя в ночь с 18 на 19 марта в деревню пришла большая вода. Какую помощь оказали местные жители и ждет ли азовцев подтопление снова?

Такие пожелания звучат в адрес тех, кто проявил себя в трудную минуту. Смелость, мужество и доблесть — качества каждого из 11 мужчин, награжденных благодарственными письмами и медалями. В первые часы, как деревню заполонила вода, они, не раздумывая, бросились на помощь односельчанам.

Местные жители не предполагали, что большая вода зайдет в их дома. Когда ситуация накалилась, Абзал Сулейманов позвонил брату, который был уже в пути из Уфы с техникой и вещами первой необходимости.

Как говорят старожилы, в последний раз сильный паводок был более 30 лет назад. На прошлой неделе подтопленными оказались более ста домов, эвакуировали порядка 160 взрослых и детей.

Больше всего пострадали жители домов по улице Советской. Сейчас, по словам экспертов, в Азово подъем уровня воды не ожидается. Ситуация в целом стабилизировалась, а дороги уже очищены. Продолжается наблюдение и устранение последствий паводка.

Ни одна семья не осталась без внимания. Продолжается обход и оценка ущерба жителей. Помимо полагающейся матпомощи, по поручению главы республики Радия Хабирова жителям выделят деньги за погибший скот, а также на восстановление поврежденных дорог.

Продолжают мониторить ситуацию и с воздуха. Заместитель Премьер-министра Правительства совместно с представителями Госкомитета по ЧС и Главного управления МЧС России по республике облетел акваторию региона. На контроле последнего остаются четыре ситуации: две придворовые территории в Азово, один мост и две дороги на территории Уфы.