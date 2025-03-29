Депутаты Госдумы оценили обновленную школу в Стерлитамаке

Изменились не только внешний вид, но и внутреннее наполнение. Сегодня в Стерлитамаке после капитального ремонта двери распахнула школа № 1. Её привели в порядок по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования». С созданными условиями в обновлённом учебном заведении сегодня ознакомились и депутаты Государственной Думы России.

Тема урока — внутривенные инъекции. Старшеклассники моделируют работу процедурного кабинета. В обновлённых классах есть всё, чтобы дать базовые знания будущим медикам. В 2023 году совместно с башкирским медуниверситетом здесь создали предуниверсарий. Школа № 1 профилируется на естественных науках. После капитального ремонта условия изменились везде.

Разделить радость с детьми и учителями приехали российские парламентарии. Второй день они находятся с рабочим визитом в Башкортостане. Если накануне представители комитета Госдумы по просвещению провели в Уфе совещание по модернизации системы среднего профессионального образования, сегодня они выехали в Стерлитамак.

Капитальный ремонт первой школы Стерлитамака, рассчитанной на 980 учащихся, начали в марте прошлого года. Работы проводились в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования».

Обновили кровлю, привели в порядок фасад, внутри здания заменили электрику и пожарную сигнализацию. Также отремонтировали столовую и пищеблок. Школа была построена в 1971 году и давно нуждалась в ремонте.

Федеральная программа «Модернизация школьных систем образования» подразумевает не только обновление зданий и коммуникаций, но и формирование нового образовательного пространства. Для этого уже закупается новое оборудование и проводится работа по повышению квалификации учителей.