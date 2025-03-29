Фонд «Защитники Отечества» помогает семьям погибших воинов в Башкирии

Социальные координаторы фонда «Защитники Отечества» в Башкортостане помогают не только воинам, но и их родственникам. Так, жительнице Мелеуза Сарие Кильмухаметовой оказывают всяческую поддержку после гибели её сына на передовой. Радик Кильмухаметов воевал добровольцем в зоне спецоперации.

До СВО служил в воздушно-десантных войсках и воевал в Афганистане и на границе с данным государством. Мужчина погиб в боях под Бахмутом в мае 2023-го года. Посмертно награждён орденами Мужества и генерала Шаймуратова. Мама воина благодаря поддержке родных и координаторов фонда не падает духом. Участвует в общественной жизни, занимается скандинавской ходьбой и является волонтером. Собирает гуманитарную помощь солдатам и офицерам.