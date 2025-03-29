Рамиль Бадамшин выступил перед бойцами полка «Башкортостан»

Заслуженный артист республики Рамиль Бадамшин выступил перед бойцами 31-го мотострелкового полка «Башкортостан». Концерт прошёл в тыловом районе. Посмотреть выступление известного барда пришли военнослужащие, вышедшие на ротацию.

Рамиль Бадамшин спел все свои известные песни. Прозвучала и композиция про 31-й мотострелковый полк «Башкортостан». Бойцы тепло приняли артиста. Ведь автор-исполнитель с самых первых дней специальной военной операции выступает на передовой.