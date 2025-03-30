В Башкирии прошло выездное совещание комитета Госдумы по просвещению

Об этом не говорили с высоких трибун целых 13 лет. На этой неделе в Башкортостане рассмотрели возможность возрождения системы начального профессионального образования. Модель того, как это может быть реализовано, представили на выездном совещании комитета Госдумы по просвещению. Оно было посвящено модернизации системы СПО. Как российские парламентарии изучали опыт Башкортостана на конкретных примерах – в нашем сюжете.

Тема урока – внутривенные инъекции. Старшеклассники моделируют работу процедурного кабинета. В обновлённых классах есть всё, чтобы дать базовые знания будущим медикам. В 2023 году совместно с Башкирским медуниверситетом здесь создали предуниверсарий. Школа №1 профилируется на естественных науках. После капитального ремонта условия изменились везде.

Первая школа Стерлитамака после капитального ремонта распахнула свои двери. Разделить радость с детьми и учителями приехали российские парламентарии. Видно что в школе, да и вообще в республике большое внимание уделяется патриотическому воспитанию, отметил депутат Госдумы Нурбаганд Нурбагандов, отец того самого героя России Магомеда Нурбагандова, автора фразы: «Работайте, братья».

Учебное заведение в Стерлитамаке отремонтировали по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования». Она подразумевает не только обновление зданий и коммуникаций, но и формирование нового образовательного пространства с закупкой современного оборудования.

Старт федеральной программы капитального ремонта школ был дан в 2022 году. За прошедший период времени Башкортостану удалось привлечь из федерального бюджета более 8 миллиардов рублей. На эти средства модернизировали почти 150 зданий школ.

Со школьной скамьи и начинается профориентация. Башкортостан стал площадкой для выездного совещания комитета Госдумы по просвещению. Основная тема – опыт модернизации системы среднего профессионального образования в республике с целью повышения эффективности подготовки кадров. О том, за счёт чего в регионе удаётся укреплять систему СПО, гостям рассказал Радий Хабиров.

Среднее профессиональное образование прошло разные этапы, колледжи сегодня находятся в разном состоянии. Но мы в республике пришли к пониманию, что к ребятам, которые учатся в колледже, нужно проявить уважение, для них нужно создавать условия для обучения и проживания. У нас принята республиканская программа для улучшения инфраструктуры колледжей, их материально-технического оснащения, а также капитального ремонта их общежитий. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

92 колледжа и 5 вузов в Башкортостане готовят сегодня рабочие кадры. Благодаря активному участию в федеральном проекте «Профессионалитет» республике с 2022 года удалось модернизировать 14 колледжей.

Мы действительно стартанули во многих регионах. В Башкирии прежде всех стартанули, и я об этом говорила, когда вы начали делать ремонт в общежитиях. Ирина Белых, председатель комитета Государственной Думы Российской Федерации по просвещению

В Башкортостане активно развивается целевое обучение. Ряд образовательных программ создаются конкретно под запрос работодателей. Активность проявляют и сами предприятия, организуя учебные центры и привлекая молодёжь к рабочим профессиям. Один из ярких примеров – Уфимское моторостроительное производственное объединение.

Страна остро нуждается в кадрах, поэтому депутаты рассматривают возможность возрождения начального профессионального образования. Новая модель предполагает целевое бесплатное обучение с гарантированным трудоустройством. Её разработчики предлагают несколько вариантов обучения после окончания 9 класса. К примеру, если школьник не сдал ОГЭ, он получит возможность профессионального обучения на базе колледжа или учебного центра предприятия.

Есть задача, она уже есть – вернуть начальное профессиональное образование и развивать средне-профессиональное образование. Ирина Белых, председатель комитета Государственной Думы Российской Федерации по просвещению