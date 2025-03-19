В Башкирии прошло заседание Совета по межнациональным отношениям

Радий Хабиров провёл заседание Совета при Главе Башкортостана по межнациональным отношениям. Оно было посвящено вопросам информационных рисков и угроз межнациональной, межконфессиональной стабильности в условиях специальной военной операции.
За последние годы Совет стал площадкой для открытого и заинтересованного диалога с участием управленцев, ученых, экспертов, религиозных деятелей наших традиционных конфессий, — отметил глава региона.
На предыдущем заседании приняли важные решения по социальной и культурной адаптации иностранных граждан. Как было отмечено, республика находится в зоне высокого информационного давления, инициируемого Западом для разжигания межнациональной розни, и регион в этом плане испытывает колоссальную нагрузку.