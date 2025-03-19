В Башкирии прошло заседание Совета по межнациональным отношениям

Для Башкортостана, где веками в мире и согласии живут представители более 150 народов, вопросы противодействия рискам, в том числе информационным, провоцирования межнациональных и межконфессиональных конфликтов должны быть одними из важнейших направлений работы и органов власти, и лидеров общественности. Особенно важно это именно сейчас, в условиях СВО.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан