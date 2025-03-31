В Башкирии Шарифу Мусагитову вручили медаль к 80-летию Великой Победы

Ветеран Великой Отечественной войны Шариф Мусагитов из Аургазинского района готовится встретить в мае два праздника. 6 мая ему исполнится 100 лет, а 9-го – День Победы. Несмотря на столь почтенный возраст, фронтовик до сих пор крепок и хорошо помнит моменты боевого пути. Артиллерист освобождал Белоруссию, Польшу. Дошел до Берлина.

Юбилейную медаль Шарифу Мусагитову вручает глава муниципалитета и депутаты Госсобрания республики. Несмотря на то, что совсем скоро он отметит 100-летие, фронтовик стоит как на построении – боевая выправка говорит сама за себя. Шариф Мусагитов продолжает активно участвовать в жизни района.

Когда началась война, Шарифу Мусагитову было 16. Трудился в тылу, работал на тракторе в поле. В феврале 1943 года призвали в армию. Сначала проходил учебку в Оренбургской области, где был сформирован 135-й Тоцкий гаубичный артиллерийский полк, а затем – на фронт. Освобождал Белоруссию, участвовал в операции «Багратион», позже участвовал в освобождении Польши. Бои были страшные. К слову, ветеран до сих пор хранит наградные документы и благодарности. Победу встретил под Берлином. При этом Шариф Мусагитов отмечает, что мирных жителей не трогали.