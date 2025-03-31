В Башкирии Шарифу Мусагитову вручили медаль к 80-летию Великой Победы

Ветеран Великой Отечественной войны Шариф Мусагитов из Аургазинского района готовится встретить в мае два праздника. 6 мая ему исполнится 100 лет, а 9-го – День Победы. Несмотря на столь почтенный возраст, фронтовик до сих пор крепок и хорошо помнит моменты боевого пути. Артиллерист освобождал Белоруссию, Польшу. Дошел до Берлина.
Юбилейную медаль Шарифу Мусагитову вручает глава муниципалитета и депутаты Госсобрания республики. Несмотря на то, что совсем скоро он отметит 100-летие, фронтовик стоит как на построении – боевая выправка говорит сама за себя. Шариф Мусагитов продолжает активно участвовать в жизни района.
Когда началась война, Шарифу Мусагитову было 16. Трудился в тылу, работал на тракторе в поле. В феврале 1943 года призвали в армию. Сначала проходил учебку в Оренбургской области, где был сформирован 135-й Тоцкий гаубичный артиллерийский полк, а затем – на фронт. Освобождал Белоруссию, участвовал в операции «Багратион», позже участвовал в освобождении Польши. Бои были страшные. К слову, ветеран до сих пор хранит наградные документы и благодарности. Победу встретил под Берлином. При этом Шариф Мусагитов отмечает, что мирных жителей не трогали.
Вернувшись домой, посвятил свою жизнь сельскому хозяйству и торговле. Воспитал четверых детей. К слову, внук фронтовика Руслан тоже встал на защиту, когда позвала Родина. Он участвовал в боях в Курской области против ВСУ, где погиб, до конца выполнив свой долг. В семье хранят орден Мужества, который вручили посмертно. Шариф Мусагитов верит, что скоро наступит победа в СВО, точно так же, как в мае 1945-го был разгромлен враг.