В Салавате реконструируют художественную школу

Наряду с четырьмя общеобразовательными учебными заведениями Салавата реконструируют и художественную школу. Она вошла в национальную программу капремонта. Этого события учителя, ученики и их родители ждали 13 лет.

В планах – до октября отремонтировать крыло, увеличив площадки – новые светлые просторные кабинеты, актовый зал и не только. Несмотря на реконструкцию, образовательный процесс не останавливается. Художественная школа на семь месяцев переехала в детский сад, где создали комфортные условия.