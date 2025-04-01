В Башкирии прошёл творческий конкурс ко дню рождения Кинзи Арсланова

Памяти сподвижника Емельяна Пугачева. В Куюргазинском районе прошел открытый творческий конкурс, приуроченный ко дню рождения Кинзи Арсланова. Его провели в стенах одноименного музея в деревне, которую и основал один из руководителей Крестьянской войны 1773 года.

В мероприятии приняли участие дети от 5 до 17 лет, в том числе из города Кумертау и Чекмагушевского района. Конкурс включал пять направлений: литературное, художественное, изобразительное и декоративно-прикладное, а также исследовательскую деятельность. Был организован мастер-класс по стрельбе из лука. В финальной части приняли участие более 100 детей.