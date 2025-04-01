В Уфе прошел семейный форум «Родные-любимые»

На деловую беседу о проблемах воспитания, образования, безопасности и развития детей съехались родители, эксперты и педагоги из разных районов и городов республики. В нем приняли участие более 850 активистов. В торжественной части мероприятия многодетным семьям вручили награды.
В рамках программы участники смогли посетить продуктивные мастер-классы, интерактивные лекции и интересные квизы, где эксперты делились опытом и практическими советами по укреплению семейных связей. Родители и дети смогли посетить интерактивные площадки от партнёров форума. Разыграли и путевки в военно-патриотический парк «Патриот» им. Героя России Максима Серафимова.