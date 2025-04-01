В Башкирии водохранилища работают в режиме наполнения

Водохранилища Башкирии находятся в режиме наполнения. Об этом сообщил министр природопользования и экологии региона Нияз Фазылов.
Согласно информации Башгидрометцентра, уровень воды в реках республики достигнет пика в начале апреля.
Эксперты отмечают, что ранний паводок в этом году связан с аномально теплой зимой. Температура воздуха оказалась выше нормы на 4-6 градусов. Кроме того, в первой половине марта температура была на 6-8 градусов выше, чем в среднем за предыдущие годы.
Фото: нацпарк «Башкирия».