В Башкирии водохранилища работают в режиме наполнения

Эксперты отмечают, что ранний паводок в этом году связан с аномально теплой зимой. Температура воздуха оказалась выше нормы на 4-6 градусов. Кроме того, в первой половине марта температура была на 6-8 градусов выше, чем в среднем за предыдущие годы.