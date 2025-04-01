В Стерлибашевском районе строят модульный дом культуры

В селе Первомайский Стерлибашевского района строят модульный дом культуры. Возводить здание начали осенью прошлого года, а открыть планируют нынешним летом.

В населенном пункте проживают порядка 700 человек, однако уже более 15 лет у жителей нет собственного клуба. Творческие коллективы вынуждены ездить на занятия в райцентр. В скором времени эта проблема будет решена.

Строительство ведется за счет республиканских средств при софинансировании муниципалитета. Новый клуб станет еще одним подарком после недавно открытого модульного фельдшерско-акушерского пункта и мемориала воинам Великой Отечественной.

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